İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı: 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanılacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere ulaşıma yüzde 13 zam yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Hızal, yapılan zam ile ilgili olarak, "ESHOT'un 50 milyon gibi kredi talebi var. Hemşehrilerimizin bütçesi etkilenmesin istediğimiz için ona olumlu oy kullanıyoruz. Bu 50 milyon yetmiyormuş gibi bir de ulaşımda zam söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 22:44 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 22:58 AA