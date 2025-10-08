İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, A.P. ve E.Ç'nin yanlarında bulundurdukları poşette yapılan aramada 126 kağıda emdirilmiş, 50 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.