İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

23:238/10/2025, Çarşamba
AA
Aramada 126 kağıda emdirilmiş, 50 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir otobüste yapılan polis denetiminde 50 bin içimlik sentetik uyuşturucuyla yakalanan A.P. ve E.Ç. isimli 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların yanlarında 126 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişinde durdurdukları bir otobüste denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, A.P. ve E.Ç'nin yanlarında bulundurdukları poşette yapılan aramada 126 kağıda emdirilmiş, 50 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


#İzmir
#operasyon
#şüpheli
#tutuklama
