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İzmir'deki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı - İzmir haberleri

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınarak, söndürülen orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İzmir'deki yangına, 2 söndürme uçağı, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi.
İzmir'deki yangına, 2 söndürme uçağı, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi.

Menderes ilçesi kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, 2 Ağustos günü saat 13.24 sıralarında yangın çıktı. Yangına, 2 söndürme uçağı, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. 22 saatte kontrol altına alınıp, söndürülen yangının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 300-400 hektar kadar bir alanın zarar gördüğünü bildirildi.

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Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.Y., tutuklandı.

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