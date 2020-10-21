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Gündem İzmirli genç kadının yaptırdığı gençlik aşısı kabusu oldu
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İzmirli genç kadının yaptırdığı 'gençlik aşısı' kâbusu oldu

Güzellik uğruna merdivenaltı merkezlerde operasyon geçirerek mağdur olanların son durağı İzmir oldu. Konak ilçesindeki bir güzellik merkezine giden 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, gençlik aşısı adı altında yapılan uygulama sonucu yüzünde çok sayıda nodül oluştu. Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Çalışkan:- "Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Artık hiç öz güvenim yok. Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Genç kadın güzellik merkezinde davacı olacak.
Genç kadın güzellik merkezinde davacı olacak.

Hollandalı anne ve Türk babanın kızı Seline Ferah Çalışkan, avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, daha önce de gittiği Konak ilçesindeki güzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesi için" önerilen gençlik aşısı uygulamasını yaptırdığını belirtti. Bunun için 5 bin lira ödediğini kaydeden genç kadın, uygulama sonrasında yüzünde ve boynunda şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı nedeniyle o geceyi hastanede geçirdiğini bildirdi.

  • Doktorların, yüzünde ve boynunda çok sayıda "subkutan nodül" oluştuğunu ve "şişliklerin kalıcı olabileceğini" söylediğini anlatan Çalışkan, "adli olgu bildirimi" için gittiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesince verilen raporu da dilekçesine ekledi.

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"Öz güvenim kalmadı"

Seline Ferah Çalışkan, uygulamanın hiçbir yan etkisinin olmadığının kendisine söylendiğini aktararak, "Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Alerjim ve astımım olduğunu bildiği halde bana bu işlemi uyguladı." dedi. Çalışkan, rahatsızlandıktan sonra Ş.Ç. ile telefonla görüştüğünü, kliniğe gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade ederek, "Kullanılan ilaç yanlış ya da bayat da olabilir. Bu nedenle geçici ya da kalıcı olup olmadığını da söyleyemiyorlar. Biyopsi sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

"Yüzümde yüzlerce yara ve nodül oluştu"

Sivilce izi bile bulunmayan cildinin şimdi yüzlerce yara ve nodülle dolduğunu, sürekli kaşındığını ve yandığını dile getiren Çalışkan, "Bir işim var, çalışıyorum ama artık hiç öz güvenim yok. Ailem de çok üzülüyor. Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.

"Maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz"

Seline Ferah Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam, güzellik merkezindeki işlemin astımı da tetiklediğine inandıklarını, bu nedenle genç kızın ciddi tehlike atlattığını söyledi. Çalışkan'ın psikolojik açıdan da zarara uğradığını kaydeden Karaçam, "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Detayları belirleyeceğiz. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır." şeklinde konuştu.

  • Avukat Karaçam, Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede, klinikte kullanılan ilaçların ve uygulamanın yasal düzenlemelere aykırı olup olmadığının belirlenmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Güzellik uğruna hayatı karardı: Dudağını kaybetti, ağız içi dokuları çürüdü
FOTOĞRAF 11
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Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve Mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.
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Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, Nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu oldu. Kadının yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorları, Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür diye telkinde bulundu.
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Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na Nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen Mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
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Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan uygulama kısa süre sonra eridi. Estetik merkezine giden Songül Uzunoğlu, 3 ayda 3 operasyon olduğunu, 2 yıl garanti verilmesine rağmen dolguların tutmadığını söyledi. Yapılan işlemlerle ilgili rapor, yaptığı ödemeler için de fatura ya da fiş verilmediğini hatırlatan Uzunoğlu, Size ödediğim parayı kolay kazanmıyorum. İşlem yaptınız, 2 yıl garanti verdiniz, hala bir sonuç alamadım diyerek tepki gösterdi.
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Bunun üzerine doktorları, 'Tekrar planlayalım, 18 Kasım'da telafi edelim, bunun için de 750 lira ödeyeceksiniz' dedi. 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yüzüne 4'üncü kez, alt dudağına 2'nci kez uygulandı. Son operasyondan sonra uyandığında çene altında morluklar olduğunu gören Uzunoğlu, nedenini sorduğunda, anestezinin etkisinden kaynaklandığı ve geçeceği söylendi. Songül Uzunoğlu, operasyonu yapan Dr. E.D.'nin kendisine, Yaşadığın ağrılar normal. Başın da anesteziden ağırıyor, çorba iç geçer dediğini de öne sürdü.
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Taburcu edildikten 3 gün sonra yanağındaki dolgular yok olan Uzunoğlu, alt dudağındaki yoğun ağrı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan muayenede, kadının alt dudağında siyahlaşma ve çürüme tespit edildi. Tedavisi yapılan Uzunoğlu, doktoru E.D. ile görüşmek için estetik merkezine gitti.
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E.D.'nin yurt dışında olduğunu öğrenen Songül Uzunoğlu'nu, merkez yetkilileri, başka bir tıp merkezine yönlendirdi. Durumu her geçen gün kötüye giden, ağzından kötü koku gelen, alt dudağı tamamen çürüyen Songül Uzunoğlu, 26 Kasım'da operasyonu yapan Dr. E.D. ve estetik merkezi yetkilileri hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Alt dudağındaki çürümenin devam ettiğini, ağız içi dokularının da zarar gördüğünü belirten Songül Uzunoğlu, Estetik merkezinden beni özel bir tıp merkezine yönlendirdiler. Gittiğim yerde beni acil müdahale odasına aldılar. Ne olduğunu sorduğumda, doktorun anlattıkları beni şoke etti dedi. Tıp merkezindeki doktordan, alt dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında tıkandığını öğrendiğini anlatan Uzunoğlu, Bu bölgeye kan gitmediği için doku ölümü başlamış. Beni bunca zamandır 'normal' deyip eve göndermişler. Doktor damarları açmak için operasyon yapacağını söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim. 2 gün boyunca sabah ve akşam ozon tedavisi uygulandı. Alt dudağım taş gibiydi, hiç kımıldamıyordu, uyuşuktu. Bu işlem de belgelendirilmedi diye konuştu.
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Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini kaydeden Uzunoğlu, Görüşmeye gittiğim E.D'ye, 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da, 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi. Bu arada alt dudağım çürüdü, düştü, ölü dudak temizlendi. Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış, diş etlerime kadar ilerlemiş. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum. Neticede dudağım gitti dedi.
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Kendisine müdahale eden hekimlerin plastik cerrah olmadığını sonradan öğrendiğini ve şoke olduğunu belirten Songül Uzunoğlu, şöyle dedi:
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Bugüne kadar bana hep kulak-burun- boğaz (KBB) doktorları müdahale etmiş. Bana reçete yazdılar. İlaçları almaya gittiğimde eczanede, 'Bu ilaçları KBB doktorları yazamaz, yetkileri yok' dedi. E.D.'nin plastik cerrahi uzmanı olmadığını o zaman öğrendim. Daha önceki operasyonlarda bana hiç reçete yazmadı. İlaca da gerek olmuyordu, çünkü dolgu kısa sürede eriyordu. Ancak telafi dolgusunda ilaç reçete ettiler. Adli Tıp'tan rapor almak istedim, orada E.D.'nin KBB uzmanı olduğu netleşti. Konuyla ilgili adli sürecin de başladığını kaydeden Songül Uzunoğlu, Estetik merkezi yetkilileri ve operasyonu yapan ekip hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Şikayetçiyim, dudağımı kaybettim. Amacım sadece göz altlarıma müdahale edilmesiydi. Bu serüven dudağıma kadar geldi. Operasyonlar 4 kez tekrarlandı. 2 yıl garanti vermişlerdi. Sonuçta sağlığımdan oldum dedi.
Güzellik uğruna hayatı karardı: Dudağını kaybetti, ağız içi dokuları çürüdü
Antalya'da, daha güzel görünmek için yüzüne estetik yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Uzunoğlu, doktorlarının hatalı uygulama yaptığını öne sürerek Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu.
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