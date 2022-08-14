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ANKARA

Jandarma’ya ilk kadın general

Jandarma Genel Komutanlığı’nda atama ve görev değişiklikleri yapıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in de aralarında bulunduğu 11 general emekliliğe sevk edildi. 18 general ile 14 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Komutanlığa ilk kez kadın general ataması yapıldı. Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma’ya ilk kadın general
Özlem Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma’daki terfi ve atama kararlarını onayladı. Buna göre, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti. 11 general ise emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ kumpasına maruz kalan ve terfisi engellen Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atanan bir diğer isim ise Korgeneral İsmail Balıbek. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığı’na kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

KARAR YAYINLANDI

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı ve Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.

14 ALBAY TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

Atamalara göre, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

İLK KEZ KADIN GENERAL

  • Ayrıca, ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı’na kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Hüseyin nKurtoğlu
Hüseyin nKurtoğlu

Kurtoğlu yardımcı oldu

Jandarma Komutan Yardımcılığı’na getirilen Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ kumpasına maruz kalarak terfisi engellenmişti. Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na atanan bir diğer isim ise Korgeneral İsmail Balıbek. Jandarma İstihbarat Başkanlığı’nda ise değişim yaşandı. Mevcut görevi olan Hakkari İl Jandarma Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Kavukcu istihbarat daire başkanı oldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak da Şırnak Jandarma Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.

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