Jeotermal enerji iki kez kullanılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20 kilometre uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden ilçe merkezine özel hat ile getirilen jeotermal enerji, turizm, termal, konut ısıtması ve jeotermalle sebze ve meyve kurutması gibi alanlarda kullanılıyor. Konutların ısıtmasında kullanıldıktan sonra boşa akan sıcak jeotermal su yeni kurulan bin metrekarelik örnek serada tekrar kullanılıyor. Kaynağında 98 derece sıcaklıkta bulunan jeotermal enerji 5 bin konutun ısıtılmasından sonra farklı projelerde tekrar kullanılıyor.

TOPRAKSIZ ÜRETİM YAPILACAK

‘Sağlıkla yaş alıyoruz’ projesi dahilinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarım Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan jeotermal sera topraksız üretime hazırlanıyor. Projenin tamamen aktif olması ile birlikte hem jeotermal seranın çalışma sistemi bölge vatandaşına örnek olacak, hem de yaşlılar için çeşitli hobi etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirilecek.

Bölgede bulunan Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi, lavanta tarlası, jeotermal sera ve bal ormanları 600 dönümlük bir alanda alanında örnek bir projeyi oluşturuyor. Organize jeotermal sera bölgesinin kurulması adına çalışmalar ise devam ediyor.

İKİNCİ SERA YOLDA

Doğal kaynakları israf etmeden en verimli şekilde kullanmak için projelerini hayata geçirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı’da ilk defa Balkuru jeotermalle sebze, meyve kurutma fabrikası alanında şuanda bir seranın yapımı bitti. Hemen yanına da ikinci bir sera yapılıyor. Yani bin metrekarelik bir alanda örnek üretime başladık. Burada domates, biber salatalık üretebileceğiz, ama bunun yanında çiçek de üretme imkânına sahibiz. Burada üreticinin hangi ürüne yönlendirilmesi gerekiyor ise o türde üretimin nasıl yapılacağının gösterilmesi amacıyla kurulmuş seralar bunlar” dedi.

Termal suyla kalkınan şehre yatırımcıların gelerek üretime katkı koymalarını kolaylaştırmak amacıyla 200 dönümlük arazi tahsisi yaptıklarına dikkat çeken Başkan Ekrem Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sıcak suyun konutlarda kullanılmasının ardından yeniden değerlendirilerek örnek serada kulanılacak. Sındırgı’da Büyükşehir ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ortaklaşa “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” diye bir proje gerçekleştirdik. Tarım Bakanlığından alınan destekle burada kurduğumuz bin metrekarelik sera ile ilçe tarımı taçlandı. Sındırgı’da yapılan bu teknolojik yatırım bin metrekarelik örnek bir sera. Burada bir de organize sera bölgesi oluşturarak yatırımcının gelip jeotermal kaynaklı üretime katkı sunmasını bekliyoruz.”

ÖDÜL ALMIŞTI

Başkan Yavaş jeotermal alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve “Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir Projesi” ile Marmara belediyeler birliği tarafından belediyeciliğin Oscar’ı olarak bilinen 2021 yılı Altın Karınca ödülüne layık görülmüştü.,







