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Jet ski'den düşüp boğuldu

Bursa’da İznik Gölü’nde erkek arkadaşıyla birlikte jet ski'ye binen Kübra Özdemir, düştüğü suda boğuldu. 25 yaşındaki Kübra’nın can verdiği gölde, bir hafta önce video çekip sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:49 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Kübra Özdemir
Kübra Özdemir

Bursa'daki İznik Gölü'nde erkek arkadaşı Onur Işık (23) ile bindiği jet ski’nin devrilmesi sonucu suya düşüp boğulan Kübra Özdemir'den (25) geriye, 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Olay önceki gün akşam 19.00 sıralarında İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet ski'ye binmek istedi.

CAN YELEĞİ TAKMADAN AÇILDILAR

Can yeleği takmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunarak yardım bekledi. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Özdemir'e ulaştı. Sudan çıkarılan Özdemir, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Kıyıya çıkarılan Onur Işık ise gözaltına alındı. Kübra Özdemir’den geriye bir süre önce İznik Gölü çevresinde çektirip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Onur Işık’ın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#Kaza
#jet ski
#Bursa
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