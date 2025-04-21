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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

23:2121/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kaçak kazıyı yapan şahısların üzerinde bir tane de seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.
Kaçak kazıyı yapan şahısların üzerinde bir tane de seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Bursa'da devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan dört kişiyi suçüstü yakalandı. Ekipler olay yerinde çok sayıda kazı malzemesi de ele geçirirken, hakim karşısına çıkan şahıslar serbest bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olay yerinde 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınrujdı. şüphelilerden Y.A.'nın üzerinde ise seri numarası bulunmayan 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından A.U., H.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



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