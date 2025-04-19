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Kaçak kazı yapan şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

Kaçak kazı yapan şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

10:2419/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
IHA
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Jandarma ekipleri Eskişehir'de kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri Eskişehir'de kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı.

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıcakaya İlçesi'nde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu Mevkii'nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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