Kaçak kazı yapan şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıcakaya İlçesi'nde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu Mevkii'nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.