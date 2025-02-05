KADEM Kocaeli’de yarıyıl tatili dolu dolu geçti

“Yarıyıl tatilinde anneler ve çocuklarla bir araya gelerek hem ürettik hem öğrendik. Eğitimlerimizle kadınların bilinçlenmesine katkı sunduk. Kadınların haklarını öğrenmeleri, aile içi dengeyi sağlamaları ve çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz”