KADEM Kocaeli’de yarıyıl tatili dolu dolu geçti

KADEM Kocaeli Temsilciliği, yarıyıl tatilinde anneler ve çocuklara yönelik atölye ve eğitim programlarıyla dolu dolu bir etkinlik süreci gerçekleştirdi. Ramazan temalı anne-çocuk atölyelerinden kadın hakları ve aile içi denge konularına yönelik eğitimlere kadar pek çok etkinlikte katılımcılar bir araya geldi.
Yarıyıl tatili boyunca düzenlenen atölyelerde anneler ve çocuklar hem ürettiler hem de keyifli vakit geçirdiler. İlk atölyede, yaklaşan Ramazan ayının ruhunu yansıtan duvar ve kapı süsleri tasarlandı. Çocukların hayal gücü, annelerin emeğiyle birleşerek birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıktı.
Anneler ve çocuklar atölyelerde buluştu
İkinci atölyede ise bez bebek tekniğiyle kitap ayraçları yapıldı. Çocuklar el becerilerini geliştirirken, anneleriyle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Atölye sonunda çocuklara Ramazan temalı kitaplar hediye edilerek okuma sevgileri desteklendi.
Annelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri gerçekleşti
Atölyelerin ardından annelere yönelik eğitim programları düzenlenerek farkındalık kazandırıldı. Avukat Ayşegül Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen Kadın Yasal Hakları eğitiminde, kadınların hukuki hakları üzerine bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, haklarını öğrenerek bilinçlenme fırsatı buldu.
İkinci atölyenin ardından, İlahiyatçı Gülşah Yıldırım’ın aktarımıyla İki İnsan eğitimi gerçekleştirildi. Kadın ve erkeğin birbiriyle çatışan değil, birbirini tamamlayan iki insan olduğu vurgulanan eğitimde, aile içi denge ve karşılıklı anlayışın önemi üzerinde duruldu.
KADEM Kocaeli, kadınların ve çocukların gelişimine katkı sunan programlarını sürdüreceğini belirterek, toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.