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KADEM Kocaeli’de yarıyıl tatili dolu dolu geçti

KADEM Kocaeli’de yarıyıl tatili dolu dolu geçti

12:245/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çocukların hayal gücü, annelerin emeğiyle birleşerek birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıktı.
Çocukların hayal gücü, annelerin emeğiyle birleşerek birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıktı.

KADEM Kocaeli Temsilciliği, yarıyıl tatilinde anneler ve çocuklara yönelik atölye ve eğitim programlarıyla dolu dolu bir etkinlik süreci gerçekleştirdi. Ramazan temalı anne-çocuk atölyelerinden kadın hakları ve aile içi denge konularına yönelik eğitimlere kadar pek çok etkinlikte katılımcılar bir araya geldi.

Yarıyıl tatili boyunca düzenlenen atölyelerde anneler ve çocuklar hem ürettiler hem de keyifli vakit geçirdiler. İlk atölyede, yaklaşan Ramazan ayının ruhunu yansıtan duvar ve kapı süsleri tasarlandı. Çocukların hayal gücü, annelerin emeğiyle birleşerek birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıktı.

Anneler ve çocuklar atölyelerde buluştu

İkinci atölyede ise bez bebek tekniğiyle kitap ayraçları yapıldı. Çocuklar el becerilerini geliştirirken, anneleriyle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Atölye sonunda çocuklara Ramazan temalı kitaplar hediye edilerek okuma sevgileri desteklendi.

Annelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri gerçekleşti

Atölyelerin ardından annelere yönelik eğitim programları düzenlenerek farkındalık kazandırıldı. Avukat Ayşegül Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen Kadın Yasal Hakları eğitiminde, kadınların hukuki hakları üzerine bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, haklarını öğrenerek bilinçlenme fırsatı buldu.

İkinci atölyenin ardından, İlahiyatçı Gülşah Yıldırım’ın aktarımıyla İki İnsan eğitimi gerçekleştirildi. Kadın ve erkeğin birbiriyle çatışan değil, birbirini tamamlayan iki insan olduğu vurgulanan eğitimde, aile içi denge ve karşılıklı anlayışın önemi üzerinde duruldu.

KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan, etkinliklerin önemine vurgu yaparak,
“Yarıyıl tatilinde anneler ve çocuklarla bir araya gelerek hem ürettik hem öğrendik. Eğitimlerimizle kadınların bilinçlenmesine katkı sunduk. Kadınların haklarını öğrenmeleri, aile içi dengeyi sağlamaları ve çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

KADEM Kocaeli, kadınların ve çocukların gelişimine katkı sunan programlarını sürdüreceğini belirterek, toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

#KADEM
#Kocaeli
#eğitim

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