Gündem Kadıköyde Youtuber Mert Armağana saldıran iki şahıs yakalandı
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Kadıköy’de Youtuber Mert Armağan'a saldıran iki şahıs yakalandı

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmak üzere Kadıköy’de vatandaşla röportaj yapan Mert Armağan, yanına gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Kadıköy’de Youtuber Mert Armağana saldıran iki şahıs yakalandı
Mert Armağan'a saldıran şahıslar adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Mert Armağan adlı kişi kendi kanalında yayınlamak üzere sokakta vatandaşla röportaj yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre iki kişi Armağan’a saldırdı. Armağan o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, V.A.(20) ve K.K.(21) isimli şahısları yakaladı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mert Armağan Kadıköy'de röportaj yaptığı sırada saldırıya uğradı
OYNAT 00:43
Mert Armağan Kadıköy'de röportaj yaptığı sırada saldırıya uğradı
Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mert Armağan, Kadıköy'de röportaj yaparken saldırıya uğradı. Küfür ve hakaretlere maruz kalan Armağan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kadıköy'de röportaj esnasında doğalgaz konuşurken dönüp bize küfür eden gence sen nasıl küfür ediyorsun diye sordum. Ben sordukça küfür etmeye devam etti sonunda bana doğru koşarak saldırdı. Sonrasında yanındaki şahıslar 4-5 kişi bana ve kameramanıma saldırdı. İyiyiz.' açıklamasında bulundu. Öte yandan Mert Armağan'ın 'Ekşi Sözlük'te tehdit edilerek hedef gösterilmesinin ardından saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti.


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