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Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı

Konya’da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Ayşe Dırla’nın geçtiğimiz kasım ayında 900 gram eroin ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez de kız kardeşi Figen Dırla 3 kilo eroinle yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Figen Dırla 3 kilo eroinle yakalandı.


Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı. Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi. Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına bilenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.


Konya'da Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla uyuşturucu madde ile yakalandı
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Konya'da Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla uyuşturucu madde ile yakalandı
Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.


Gözaltına alındı

Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının kimliği ise tanıdık çıktı. Gözaltına alınan Figen Dırla’nın (33), Kadir Şeker’in şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalıştığı, sonrasında da eroinle yakalanarak cezaevine gönderilen Ayşe Dırla’nın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı.


Ayşe Dırla da uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı


Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da eroin ile yakalanarak tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 29 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda bir araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, Kadir Şeker’in şiddet görürken kurtarmaya çalıştığı sırada öldürdüğü Özgür Duran’ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla ve araçtaki Murat Hanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Kadir Şeker’in olayı, geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. O tarihlerde, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı’ndan kaldığı teyzesinin evine giderken duyduğu sesler üzerine Özgür Duran’ın (32) Ayşe Dırla’ya (36) şiddet uyguladığını düşündü. Kadının ağladığını fark ederek müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran’ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadir Şeker hakkındaki cinayet davasında 14 Ekim 2020 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker’in suçunu “kasten adam öldürme” olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulanarak ceza 15 yıla indirildi. İyi hal indiriminin de uygulanmasıyla Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde operasyon düzenleyen narkotik polisi, bir aracı durdurarak arama yaptı.
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Araçta yapılan aramada 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Murat H. (26) ve Ayşe Dırla (35) gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe Dırla'nın, sevgilisi tarafından bir parkta şiddet görürken Kadir Şeker tarafından kurtarılan kadın olduğu öğrenildi.
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Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu.
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Yaşanan olayın ardından Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme tarafından ceza 12 buçuk yıla indirilmişti. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadir Şeker'e verilen haksız tahrik indirimini en üst sınırdan uygulanması talebiyle ve tutukluluk halinin devamı kararı için de Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuştu.
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Gözaltına alınan Murat H. ve Ayşe Dırla hakkında uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kadir Şeker’in kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Konya'da bir parkta şiddet görürken, kendisine şiddet uygulayan sevgilisinin ölümüne neden olan Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, birlikte yaşadığı kişinin de içinde bulunduğu otomobilde 900 gram eroin maddesiyle yakalandı.

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