Kâğıthane’den uzayın derinliklerine yol açıldı

İstanbul Kâğıthane Belediyesi’nin çocuklara yönelik hayata geçirdiği El Battani Uzay Evi, minik kaşifleri gökyüzünün ötesine taşıyor. Uzay temalı interaktif deneyimlerin yer aldığı merkezde, çocuklar eğlenerek öğreniyor. Uzayın bilinmeyen yönlerini eğlenceli bir atmosferde sunan merkezde; astronot kıyafetleriyle sanal ay yürüyüşleri, gezegen gözlemleri, VR teknolojisiyle hazırlanan uzay simülasyonları, ay küresi deneyimi ve refleksmetre uygulamaları gibi birçok etkinlik çocuklara eşsiz bir deneyim sunuyor. Katılımcılar hem uzaydaki fiziksel koşulları deneyimliyor hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştiriyor. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan El Battani Uzay Evi, çocuklara erken yaşta bilim sevgisi aşılamayı ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.