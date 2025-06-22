Gör Konya’yı gez Depo No.4’ü

Sanat ve sanatçının buluşma adresleri artık değişti. Sanat galerileri, sergi salonları günümüz sanatçılarını artık Anadolu’nun farklı şehirlerinde ağırlıyor. Bu adreslerden birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanatsal faaliyetlerini sürdüren Depo No.4. Uluslararası sanat etkinliğine ve sergilere de ev sahipliği yapan mekânın sanat yönetmeni Mimar Hacer Yeğin Güneş ile hem mekânı hem de Konya’nın kültür sanat kimliğini konuştuk.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kalbinde yer alan bir tarihi yapının restore edilerek sanat galerisine dönüştürülmesi özellikle Konyalı gençler için yeni bir buluşma adresi olmuş. Hacer Yeğin Güneş binanın geçmişte âtıl halde eski tekel depo ve ofis yapısı olduğunu belirterek bu değişim ve dönüşümü şöyle ifade ediyor: “Bugün aynı mekânda müzik sesleri yükseliyor, filmler gösteriliyor, insanlar bir araya gelip düşüncelerini paylaşıyor. Dönüştürülen sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda bu binaya ve bulunduğu mahalleye dair algı oldu. Burası bir sanat galerisi olmanın ötesinde, atölyelerin, film gösterimlerinin, konserlerin, söyleşilerin ve kolektif üretim süreçlerinin yaşandığı bir alan. Burada çalışan sanatçılar farklı alanlardan geliyor; görsel sanatlar, performans, video, ses yerleştirmeleri gibi birçok disiplinden üretim var. Bu da mekâna dinamik bir ruh katıyor.”

Güneş, mekânın Depo No. 4 ismini almasının hikâyesini ise şöyle dile getiriyor: “İsim, hem yapının geçmişte bir depo oluşuna hem de bugün kültürel hafızayı saklayan bir merkez hâline gelişine gönderme yapıyor. ‘No.4’ ifadesi, yapının geçmişten gelen teknik tanımı olmakla birlikte, bu hafızayı geleceğe taşıma arzusunu da simgeliyor.” Deponun özellikle gençler tarafından ilgi görmesinden dolayı Depo No. 4 ekibi çok mutlu. Gençlerle bu ortamda kurulan bağı ve yapılan işleri Güneş, şöyle anlatıyor: “Dijital sanat, yapay zekâ destekli üretim, yeni medya, multidisipliner projeler gibi alanlarda gençlere kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Burada sanatın sadece estetik değil, düşünsel ve teknolojik yönlerini de deneyimleme imkânı buluyorlar.”

Konya’da sanata ilgi çok yüksek

“Aslında düşündüğümüzden çok daha sıcak bir karşılık bulduk. Özellikle üniversite öğrencilerinden ve gençlerden büyük ilgi gördük” diyerek ilgiden duyduklarını memnuniyeti dile getiren Güneş, “Zamanla aileler de çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılmaya başladı. Bu bize şunu gösterdi: Sanat, doğru ortam ve anlatım biçimiyle herkese ulaşabilir. Konya’da sanata ilgi var, mesele onu görünür ve erişilebilir kılmak” açıklamasını yapıyor. Depo No.4’te asıl amaçlarının birçok üniversite, STK ve sanatçıyla ortak projeler yürütmek olduğunu ve bunu gerçekleştirdikleri için de çok mutlu olduklarını söyleyen Güneş, bu ortak projeleri de şöyle sıralıyor: “Fotoğraf dernekleri, yerel yönetmenler, farklı şehirlerden edebiyat çevreleri ve sosyal inisiyatiflerle güçlü bir diyalog içindeyiz. Konya’nın kendi potansiyelini kültür üzerinden yeniden inşa etmesi için çaba sarf ediyoruz.”

Herkese kapılarının açık olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş, bu mekânda işlerini sergilemek isteyen sanatçılara ve proje sahiplerine ise şu öneriyi yapıyor: “Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne e-dilekçe ile başvuru yapılabiliyor. Ayrıca doğrudan mekânla iletişime geçen projeler de değerlendirmeye alınıyor. Hem kurumsal hem bireysel olarak katılım mümkün.” Konya’ya yolu düşenlerin de artık uğrak adreslerinden biri olan Depo No.4 diğer Anadolu şehirlerinde de sanatın sesini yükseltmek konusunda öncülük edeceğe benziyor.







