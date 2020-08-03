Kahramanmaraş'ta 5 inek elektrik akımına kapılarak telef oldu

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Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen CHP'li Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İnce'yle dalga geçti. Düzce tweet'inde, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar(!) Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerini kullandı.