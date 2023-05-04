Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre saat 09:26'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.11 kilometre olduğu belirtildi.
Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri.