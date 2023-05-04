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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09:46 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD verilerine göre saat 09:26'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.11 kilometre olduğu belirtildi.




#kahramanmaraş
#deprem
#göksun
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