Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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11 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
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