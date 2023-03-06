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Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16:13 . 6/03/2023 Pazartesi
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Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





#Deprem
#Kahramanmaraş
#AFAD
11 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
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