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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, 6 Şubat'taki deprem sonrası ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

12:53 . 7/03/2023 Salı
Diğer
Deprem

Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki deprem sonrası ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın
Onikişubat
ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu duyurdu.

Saat 12:40'da meydana gelen deprem yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Onikişubat
22 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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