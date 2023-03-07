Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki deprem sonrası ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın
Onikişubat
ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu duyurdu.
Saat 12:40'da meydana gelen deprem yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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22 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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