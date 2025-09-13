Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.M.D. suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
#1 tutuklu
#Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü
#Uyuşturucu Operasyon