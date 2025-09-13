Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 22,38 gram metamfetamin, 4,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 17,33 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.