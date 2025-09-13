Diyarbakır’da zehir tacirlerine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kilo esrarın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli “zehir taciri” yakalanırken, bunlardan 18’i tutuklandı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, “Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır” ifadelerini kullandı.
"Diyarbakır Lice ve Kulp’ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kg Esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik.34 şüpheli Zehir Tacirini yakaladık.18'i TUTUKLANDI.12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdırDiyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."