Diyarbakır’da zehir tacirlerine darbe

"Diyarbakır Lice ve Kulp’ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kg Esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik.34 şüpheli Zehir Tacirini yakaladık.18'i TUTUKLANDI.12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdırDiyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."