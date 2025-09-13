Yeni Şafak
Ümraniye’de İETT otobüsünün motor yangını çıktı

08:5413/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
DHA
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün erken fark etmesiyle yolcular otobüsten tahliye edildi.

Ümraniye Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför otobüsü durdurup içindeki yolcuları indirdi. Otobüs kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.





#iett
#otobüs
#ümraniye
