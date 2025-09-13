Ümraniye’de İETT otobüsünün motor yangını çıktı

Ümraniye Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför otobüsü durdurup içindeki yolcuları indirdi. Otobüs kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.