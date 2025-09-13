Diyarbakır'da dev operasyon: 269 kilogram esrar ele geçirildi

"Diyarbakır Lice ve Kulp'ta jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kilogram esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum."