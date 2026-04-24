Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Turgutlu'da sessiz yürüyüşle anıldı

00:4824/04/2026, Cuma
Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Turgutlu'da anıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan fener alayı yürüyüşü, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına sessiz olarak gerçekleştirildi.

Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden sessizce yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geldi.

Etkinlik, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Yürüyüşe bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



