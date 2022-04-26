Son günlerde ‘Suriyelilere vatandaşlık’, ‘Yabancıya konut satışı’, ‘Sığınmacı kaynaklı adli olaylar’, ve ‘Suriye’ye bayramlaşma ziyaretleri’ gibi başlıklar altında yürütülen tartışmalar sokakta ırkçı provokasyona dönüştü. İstanbul’da özellikle yabancıların yoğun olarak tercih ettiği ilçe ve mahallelerde duvarlardaki “Arap defol”, “Suri defol”, “Mülteci defol” , “Afgan evine” gibi yazılar ve Faşizmin sembolü olan gamalı haç çizimleri arttı.

YAŞASIN KARDEŞLİK

Fatih, Maltepe, Esenyurt, Eyüpsultan gibi ilçelerde ırkçılar vatandaşları canından bezdirdi. Fatih’te apartman sahipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ırkçılar adeta köşe kapmaca oynuyor. Irkçıların duvarlara yazdığı yazılar sivil toplum kuruluşları tarafından siliniyor ve yerine “Kahrolsun ırkçılık, yaşasın kardeşlik” sloganları yazılıyor. Mahalle sakinleri de defalarca silmelerine, boyamalarına rağmen ırkçıların ısrarla yazılar yazmaya devam ettiğini söylüyor. Mahalle sakinleri STK’ların da karşı mesajlarla duvarı kirletmemesini istiyor: “Duvarlarımıza kimse bir şey yazmasın…” Bölgede ikamet eden yabancılar ise olası bir ırkçı saldırının endişesini yaşadıklarını ifade ediyor.

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İstanbul Maltepe’ye bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde de vatandaşlar ırkçı duvar yazılarına kızgın. Mahalleliler “Çok vardı temizledik. Biz siliyoruz onlar yazıyor” ifadelerini kullandı. Maltepe’de halk Suriyeli çocuk ve erkeklerin kimliğinin bilmedikleri bazı gençler tarafından dövüldüğünü iddia ediyor.

İstanbul’un dört bir yanında sokak duvarlarına yabancıları hedef alan faşist sloganlar yazıldı.

ERMENİ OKULU’NA HAÇ

Sadece Suriye ve Afganlar değil Türkiye’deki Ermeniler de aynı ırkçılığa maruz kaldı. Bomonti Mıhitaryan Ermeni Okulu’nun müştemilat kapısına kimlikliği belirsiz kişilerce gamalı haç çizildi. Ermenice yayınlanan Agos gazetesindeki yazılarda bu tür ırkçı olayların tedirginlik yarattığı aktarıldı.

Zafer Partisi izi!

Eyüpsultan’da ise tarihi mezarlığın her yanı ırkçı sloganlarla dolu. Gamalı haç ve “Etnik işgal”, “Afgan/Suriyeli defol” gibi yazıların yanı sıra aynı elden çıktığı belli olan “Türk Zafer Partisi” ifadesi de dikkat çekici. Zafer Partisi’nin genel başkanlığını sığınmacı karşıtlığı ile tanının Ümit Özdağ yapıyor. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, bu yazıların partisi tarafından yazılmadığını ve böyle bir şeyi ilk defa duyduğunu söyledi.