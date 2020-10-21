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ANKARA

Kalın'dan Paşinyan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan açıklaması: Kimin savaş istediği belli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” ifadesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kalın o ifadelerle ilgili, "Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

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"Paşinyan'ın açıklaması Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir"

  • Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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