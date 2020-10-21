Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan açıklaması: Kimin savaş istediği belli

Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.

Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:

Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

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"Paşinyan'ın açıklaması Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir"

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.

Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:

Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020