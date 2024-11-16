Kaliteli mizaha Cukk! oturdu

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın yeni mizah projesi "Cukk!" tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Kaçan, yaklaşık bir buçuk aydır sosyal medya platformlarında deneme yayını yaptıklarını söyledi. Toplantının ardından çok daha yoğun bir şekilde yol alacaklarını dile getiren Kaçan, "Sözlü kültürümüzde 'cuk oturmak' diye bir ifade vardır. Yani sözü yeri geldiğinde etkili bir şekilde söylemek, aslında cuk oturmak o demek." dedi.

Karikatürün sayfalar dolusu yazıyla anlatılacak bir şeyi birkaç çizgiyle çok etkili bir şekilde anlatabildiğine işaret eden Kaçan, şunları kaydetti: "Mesela rahmetli Naci el-Ali, Hanzala'nın çizeri, vefatının üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen biz o çizgiyi gördüğümüz anda masumları ve mazlumları sembolize ettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla mizah tabii ki tebessümle birlikte olmalı ama muhakkak içi dolu olmalı. Masumun ve mazlumun yanında muhakkak yer almalı. Biz bu kısa bir buçuk aylık pilot yayınımızda karikatürlerin, çizgilerin aşağı yukarı yüzde 90'ını hep Gazze üzerine kurduk." Kaçan, mizah dergilerinin 2000'li yılların başından itibaren birbirinin ardı sıra kapanmaya başladığını belirterek, "Herkes bir mecra arıyor. Biz de o kıymetleri Cukk! mecrasının içerisinde tekrardan hep beraber değerlendirelim ve güzel mizahı, iyi mizahı, tatlı ve hilesiz mizahı. Onlarla birlikte yazıp çizip paylaşalım." ifadesini kullandı.