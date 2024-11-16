Kaliteli mizaha Cukk! oturdu

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın yeni mizah projesi "Cukk!" tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Kaçan, yaklaşık bir buçuk aydır sosyal medya platformlarında deneme yayını yaptıklarını söyledi. Toplantının ardından çok daha yoğun bir şekilde yol alacaklarını dile getiren Kaçan, "Sözlü kültürümüzde 'cuk oturmak' diye bir ifade vardır. Yani sözü yeri geldiğinde etkili bir şekilde söylemek, aslında cuk oturmak o demek." dedi.
Karikatürün sayfalar dolusu yazıyla anlatılacak bir şeyi birkaç çizgiyle çok etkili bir şekilde anlatabildiğine işaret eden Kaçan, şunları kaydetti: "Mesela rahmetli Naci el-Ali, Hanzala'nın çizeri, vefatının üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen biz o çizgiyi gördüğümüz anda masumları ve mazlumları sembolize ettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla mizah tabii ki tebessümle birlikte olmalı ama muhakkak içi dolu olmalı. Masumun ve mazlumun yanında muhakkak yer almalı. Biz bu kısa bir buçuk aylık pilot yayınımızda karikatürlerin, çizgilerin aşağı yukarı yüzde 90'ını hep Gazze üzerine kurduk." Kaçan, mizah dergilerinin 2000'li yılların başından itibaren birbirinin ardı sıra kapanmaya başladığını belirterek, "Herkes bir mecra arıyor. Biz de o kıymetleri Cukk! mecrasının içerisinde tekrardan hep beraber değerlendirelim ve güzel mizahı, iyi mizahı, tatlı ve hilesiz mizahı. Onlarla birlikte yazıp çizip paylaşalım." ifadesini kullandı.
GENAR Başkanı ve İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi Kurucusu İhsan Aktaş da 'Cukk!' projesinin İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi
ve Yeni Sanat Vakfı tarafından da desteklendiğine işaret ederek, "Umarız ki kültür dünyasına bir katkımız olur." dedi.
Toplantıya Murat Çiçek, Erol Erdoğan, Fatih Kaçan, Hüseyin Likoğlu, Esra Elönü, Bünyamin Yılmaz, Aslan Özdemir, İbrahim Karagül, Oylum Talu'nun da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.
"Ne olduysa oldu! Biz buradayız." sloganıyla yola çıkan mizah projesinin duyuru metninde "Cukk! bu ülkenin kültür ikliminin her bir renginden beslenen, hakaret etmeden küfretmeden aşağılamadan tebessümle kaliteli mizah üretmeyi hedefleyen bir platformdur." ifadesine yer verildi. Tanıtım görsellerinde Naci el-Ali'nin çizdiği sırtı dönük, elleri arkasından bağlı, yalın ayaklı, elbisesi yamalı 10 yaşındaki Hanzala ile benzer şekilde resmedilmiş başka milletleri simgeleyen çocuk çizimleri de dikkati çekti.
Cukk!, şimdilik sosyal medya hesaplarındaki çizimlerle mizahseverlerin karşısına çıktı. 6 ay içinde internet sitesine taşınması planlanan Cukk!, daha sonra basılı olarak yayımlanacak.