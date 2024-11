Bol tartışma yaratan eser satışta: Bantlanmış Muz

Yirmi birinci yüzyıldan hiçbir sanat eseri, Maurizio Cattelan’ın Aralık 2019’da Art Basel Miami Beach Fuarı’nda ilk çıkışıyla dünyayı büyüleyen Comedian’ı kadar skandala yol açmamış, hayal gücünü ateşlememiş ve çağdaş sanatın tanımını altüst etmemişti. Art Basel Miami Beach’te Perrotin’in standında sergilenen ve 120 bin dolara satılan eser, Florida’da marketten alınan bir muz kullanılarak yaratılmıştı. Duvara koli bandıyla tutturulmuş ve yerden tam 160 santimetre yüksekte asılmış bir muzdan oluşan Comedian, tanıtılmaya ihtiyaç duymayan nadir sanat eserleri ligine aitti. Hızla rekor sayıda izleyiciyi ve sosyal medyayı üzerine çeken eser, The New York Post’un kapağına yerleşmiş ve izleyicilerle eleştirmenleri ikiye bölen viral bir küresel sansasyona dönüşmüştü.

Üç edisyondan oluşan eserin ilk ikisi hızlı bir şekilde 120 bin dolara satıldıktan sonra galeri ve sanatçı, üçüncüsünün fiyatını 150 bin dolara çıkarmaya ve bir müzeye satmaya karar verdi. İsimsiz bir bağışçı eseri New York Manhattan’daki Solomon R. Guggenheim Müzesi için satın aldı. Sotheby’s’in 20 Kasım’da New York’ta düzenleyeceği “The Now and Contemporary” başlıklı akşam müzayedesine çıkacak olan Comedian’ın tahmini satış rakamı ise 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişiyor. Sanat dünyasında hem şaşkınlık hem de mizah yaratan ikonik eser, açık arttırmadan önce Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo ve Los Angeles’ı kapsayan bir dünya turuna çıkacak. Comedian’ı, “saf dehanın meydan okuyan bir eseri” olarak tanımlayan Sotheby’s’in Amerika kıtası çağdaş sanat başkanı David Galperin, “Eğer ‘Comedian’ özünde sanatın değeri kavramını sorguluyorsa, o zaman eserin bu kasım ayında müzayedeye çıkarılması, temel kavramsal fikrinin nihai gerçekleşmesi olacak. Halk nihayet gerçek değerine karar vermede söz sahibi olacak,” dedi. Maurizio Cattelan, sansasyon yaratan işi “Comedian” için şunları söylemişti: “Comedian neye değer verdiğimiz üzerine içten bir yorumdu. Sistemle oynadım ama kendi kurallarımla. İnsanların nasıl tepki vereceğini bilemedim ama umarım bundan sonra görme alışkanlığını kıracak yeni işler de neyin gerçekten önemli olduğuna dair bir tartışma yaratmayı başarır.” Sanat dünyasında hem merakla hem de tartışmayla karşılanan ve milyon dolarlık değer biçilen eser için koleksiyonerlerin büyük ilgi göstermesi beklenen müzayedede, “Duvara Bantlanmış Muz” bir kez daha sanatın sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.