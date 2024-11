Ertegün'ün koleksiyonu satışa çıkıyor

Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün geçtiğimiz yıl 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Mica Ertegün’ün sanat ve tasarım koleksiyonu New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde çığır açıcı bir müzayede serisiyle satışa sunuluyor.Tasarımcı, hayırsever, koleksiyoner Mica Ertegün’ün eşi ile topladığı koleksiyonda çağdaş sanattan klasik sanat yapıtlarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki eserler için özel satış 19 ve 20 Kasım’da New York’ta gerçekleştirilecek. Mücevher, tasarım ve dekoratif sanatlara özgü özel parçalar ise 13-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak iki online müzayedede sanatseverlerle buluşacak. Mica Ertegün’ün Paris, Manhattan, Southampton ve New York’taki ikametgâhlarından seçilerek sanat eserlerinin satışından elde edilen gelirin hayırsever girişimler için kullanılacağı açıklandı.

Mica (Ioana Maria Banu) Ertegün, 1926 yılında tanınmış bir ailesinin çocuğu olarak Romanya’nın Bükreş kentinde doğdu. Kralın doktoru olan babası George Banu, Rus işgali sonrası yeni hükümet gelince hapse düştü. Mica, henüz 16 yaşındayken, 31 yaşında bir aristokrat olan Stefan Grecianu ile evlendi. 1948’de Komünist iktidar onu memleketinden İsviçre’ye gitmeye zorladı; daha sonra Paris’e, ardından Kanada’ya taşındı ve kocasıyla birlikte Ontario Gölü kıyısındaki tavuk çiftliklerine yerleşip çalıştılar. 1958 yılında Mica, hasta babasını ölmeden önce hapisten kurtarmasına yardımcı olabileceği umuduyla bir Türk diplomatla görüşmek üzere New York’a geldi. New York’ta katıldığı bir akşam yemeğinde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün oğlu Ahmet Ertegün ile tanıştı. Eşinden ayrılan Mica, 1960 yılında Atlantic Records’un kurucusu ve başkanı dünya müzik piyasasının önemli isimlerinden Ahmet Ertegün ile evlenerek New York’a yerleşti. Ahmet Ertegün ile 45 yıllık evlilikleri boyunca ünlü isimlerle her zaman iç içe olmalarına rağmen son derece sade bir yaşam tarzı benimseyen Mica Ertegün stiliyle, duruşuyla, sanat-mimari tasarım ve eğitim dünyasına değerli katkılarıyla kamuoyunda adından söz ettirdi. 2012’de Oxford Üniversitesi’ndeki Beşerî Bilimler bursları için yaptığı 41 milyon dolarlık bağış, Oxford’un 900 yıllık tarihinde gerçekleşen en büyük bağıştı.