Mezuniyet projem Cannes’dan ödül aldı

Kahire’nin sokaklarında büyüyen Abu Bakr Shawky, kendisini genç yaşlardan itibaren hikayelerle çevrili bulmuş. Mısır’ın karmaşık ve renkli yaşamı, ona her gün yeni bir hikaye sunmuş. İnsanların dertleri, mutlulukları, mücadeleleri ve hayalleri, onun ruhunda derin izler bırakmış. Ancak bu hikayeleri sadece yaşamak yetmemiş, anlatmak da gerekmiş onun dünyasında. Kahire’de Siyaset Bilimi okurken, sinemanın büyüsüne daha fazla kapılmış ve film yapımcılığı üzerine dersler almış. Ancak, hayallerine ulaşmak için daha fazlasına ihtiyacı vardı. New York’a taşınma kararı, onun hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuş. Dünyanın önde gelen sanat okullarından biri olan New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’nda film yapımı üzerine yüksek lisans yapmaya başlamış. Burada, hem sanatını hem de kimliğini yeniden inşa etmiş. NYU’daki eğitim süreci, Shawky’ye yalnızca teknik beceriler kazandırmamış, aynı zamanda dünyayı farklı açılardan görme yetisi de kazandırmış. Bu süreçte, çocukluğundan beri gözlemlediği unutulmuş insanların hikayelerini perdeye taşıma arzusu daha da güçlenmiş. Shawky’nin mezuniyet tezi projesi olan Kahire’nin kenar mahallelerinde yaşayan bir cüzzamlı adam ve bir yetimin dokunaklı yolculuğunu konu alan Yomeddine (Hesap Günü) filmi bir tez projesi olmanın çok ötesine geçmiş. Cannes Film Festivali’ne katılan Yomeddine, büyük bir başarı elde etmiş ve “Hesap Günü” filmiyle Cannes’da “Francois Calais Ödülü”nü kazanmış. “Beyaz perde her zaman ilgimi çekmiştir” diyen Shawky, “Bu yüzden, örneğin Mısır’daki cüzzamlı koloninin dünyası beni cezbetti. Arap çölünde deve yarışı dünyası beni cezbetti. Bu dünyalar benim için çok ilginç ve sanırım ilham bulduğum yerler” diyerek sinemaya olan tutkusunu anlatıyor.