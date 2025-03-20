Kalkınmayı tesis etmek için AK Parti’ye ihtiyaç var

Türkiye'nin daha müreffeh olması için Cumhur İttifakı olarak çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şöyle konuştu: "Dünya mazlumlarına umut olmak, Türkiye'de demokrasiyi, adaleti, hukuku, kalkınmayı tesis etmek, yükseltmek ve geliştirmek için Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'mize bu ülkenin ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla Mersin'imizin her köşesinde bu iradeyi, kararlılığı hep birlikte yükselteceğiz. Dünyada, ülkemizde her ne oluyorsa AK Parti teşkilatlarımız tüm olan biteni dikkatle takip ediyor ve önümüzdeki dönemde atacağı adımlarını da bu takibiyle, kararlılığıyla gerçekleştirecek."