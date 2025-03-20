Kalkınmayı tesis etmek için AK Parti’ye ihtiyaç var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, “Dünya mazlumlarına umut olmak, Türkiye'de demokrasiyi, adaleti, hukuku, kalkınmayı tesis etmek, yükseltmek ve geliştirmek için Cumhur İttifakı'na ve AK Partimize bu ülkenin ihtiyacı var” dedi.
AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nca Yenişehir Fuar Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’le birlikte, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, partililer ve vatandaşlar katıldı.
DAHA MÜREFFEH YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Türkiye'nin daha müreffeh olması için Cumhur İttifakı olarak çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şöyle konuştu: "Dünya mazlumlarına umut olmak, Türkiye'de demokrasiyi, adaleti, hukuku, kalkınmayı tesis etmek, yükseltmek ve geliştirmek için Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'mize bu ülkenin ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla Mersin'imizin her köşesinde bu iradeyi, kararlılığı hep birlikte yükselteceğiz. Dünyada, ülkemizde her ne oluyorsa AK Parti teşkilatlarımız tüm olan biteni dikkatle takip ediyor ve önümüzdeki dönemde atacağı adımlarını da bu takibiyle, kararlılığıyla gerçekleştirecek."
DEĞERLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA SAHADA OLACAĞIZ
Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarının hukukun üstünlüğünden yana olmayı sürdüreceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Maalesef üstünlerin hukukundan yana olup hukukun üstünlüğünü çiğnemeye çalışanlar, bu ülkede demokrasiyi, siyaseti adeta teslim almaya çalışmaktadırlar. Kendi partilerinin içinde, alayını dalaverelerle gerçekleştirdikleri kongrede ne yaptılarsa, ne hileye, hukuksuzluğa başvurdularsa aynısını Türkiye'deki siyaseti hakimiyetleri altına alabileceklerini zannediyorlar. Üniversite diplomasından yaptığı işlere kadar hayatında hukuksuzluğu, hak tanımazlığı ilke edinmişlere karşı hukuk gereğini yapıyor. Bizler de asla ve asla provokasyonlara kapılmadan tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Kararlılığımızla, tüm gücümüzle, değerlerimizden aldığımız ilhamla sahada olacağız."