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TUNCELİ

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti: 100 kişilik ekip arıyor

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti: 100 kişilik ekip arıyor

Tunceli'de Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde çömelmiş bir vaziyetteyken yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) olduğu tespit edildi. 100 kişilik ekip, Gülistan'ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, Gülistan Doku olduğu belirlendi.
Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, Gülistan Doku olduğu belirlendi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatırken, bazı kişiler, Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüklerini ifade etti.

DHA
Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

100 kişilik ekip arıyor

Bunun üzerine ekipler, baraj gölünde ve karada arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat ve bugün bölgeye ulaşan Ankara, Diyarbakır, Konya büyükşehir belediyeleri bünyesindeki itfaiye personelinden oluşan 100 kişilik ekip, Gülistan'ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
100 kişilik ekip, Gülistan'ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gülistan olduğu netleşti

  • Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00- 13.00 saatleri arasındaki Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi.

DHA
Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen bir aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü’nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş vaziyette durduğu görüldü.

Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

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