Kampüste görünmez kaza

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı. Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B ise gözaltına alındı.

Sezen Zambak

İKİ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Sezen Zambak'ın Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü bu yıl dereceyle bitirdiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından Ege Üniversitesi Senatosu 2 gün yas ilan etti. Senatodan yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumenin ailesine ve üniversitemize başsağlığı diliyoruz" denildi.