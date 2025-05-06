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Kamulaştırmaya AYM'den iptal

Kamulaştırmaya AYM'den iptal

Oğuzhan Ürüşan
04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Devedurağı köyündeki 609 dönümlük taşınmazın yaklaşık 47 dönümlük bölümü Türkiye Petrolleri tarafından 2009 yılında acele kamulaştırıldı. Kamulaştırma sürecinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda arazinin değeri 1 milyon 275 bin TL olarak belirlendi. Ancak maliklerle uzlaşmaya varılamayınca dava açıldı. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemelerinde, taşınmaz için yüzde 38 oranında objektif değer artışı uygulanması gerektiğini belirtti. Buna rağmen mahkeme, bu oranı res'en yüzde 26’ya düşürerek kamulaştırma bedelini 1 milyon 417 bin TL olarak belirledi. Karar hem maliklerin hem de idarenin temyizi üzerine Yargıtay’a taşındı. Yargıtay da bu kararı onayladı, ancak yeniden yapılan hesaplamalar sonucu bedel 767 bin TL'ye düştü. Malikler, komşu parsellerde uygulanan daha yüksek oranlarla kendi arazileri arasındaki farkı gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu inceleyen AYM, bilirkişinin yüzde 38 oranındaki artış önerisinin neden reddedildiği konusunda yeterli gerekçe sunulmadığını ve bu durumun adil yargılama ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğini tespit etti. Yüksek Mahkeme, maliklerin hak ettiği gerçek karşılığı alamadıklarını vurguladı. AYM’nin ihlal kararı doğrultusunda dosya, Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.


#kamulaştırma
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