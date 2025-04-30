Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AYM’den doktora ‘keyfi ceza’ freni

AYM’den doktora ‘keyfi ceza’ freni

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği’nin doktorlara keyfi şekilde ceza verebilmesine yol açan 39. maddesini iptal etti. Bundan böyle, bir doktorun hangi durumda nasıl bir ceza alacağı daha açık ve net kurallara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun hekimler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarını düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Türk Tabipleri Birliği’nin disiplin cezalarını düzenleyen kuruluş yasasının 39. maddesi 3 ay meslekten uzaklaştırma cezası alan bir doktor tarafından yargıya taşındı. Davaya bakan Ankara 20. İdare Mahkemesi, mevcut yasanın adaletsiz olduğunu düşünerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM de bu görüşe katıldı ve doktorlara verilecek cezaların açık kurallara bağlanması gerektiğine karar verdi.


9 AYLIK SÜRE TANINDI

AYM, bu durumu “adaletsiz ve belirsiz” buldu. Yüksek Mahkeme, "Bu şekilde ceza verilemez" diyerek TTB Kanunu’nda yer alan ve tabip odalarının hekimler hakkında disiplin cezalarında “sırasız ve sınırsız takdir yetkisi” tanıyan bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kararda, disiplin süreçlerinin keyfiliğe açık olmaması ve adil cezalandırma ilkesi gereği, her meslek mensubunun hangi eylemde ne tür cezayla karşı karşıya kalabileceğini bilmesinin anayasal bir güvence olduğu vurgulandı. Kararın hemen yürürlüğe girmemesi için 9 aylık bir süre tanındı.


#AYM
#doktor
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!