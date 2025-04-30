AYM’den doktora ‘keyfi ceza’ freni

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun hekimler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarını düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Türk Tabipleri Birliği’nin disiplin cezalarını düzenleyen kuruluş yasasının 39. maddesi 3 ay meslekten uzaklaştırma cezası alan bir doktor tarafından yargıya taşındı. Davaya bakan Ankara 20. İdare Mahkemesi, mevcut yasanın adaletsiz olduğunu düşünerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM de bu görüşe katıldı ve doktorlara verilecek cezaların açık kurallara bağlanması gerektiğine karar verdi.

AYM, bu durumu “adaletsiz ve belirsiz” buldu. Yüksek Mahkeme, "Bu şekilde ceza verilemez" diyerek TTB Kanunu’nda yer alan ve tabip odalarının hekimler hakkında disiplin cezalarında “sırasız ve sınırsız takdir yetkisi” tanıyan bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kararda, disiplin süreçlerinin keyfiliğe açık olmaması ve adil cezalandırma ilkesi gereği, her meslek mensubunun hangi eylemde ne tür cezayla karşı karşıya kalabileceğini bilmesinin anayasal bir güvence olduğu vurgulandı. Kararın hemen yürürlüğe girmemesi için 9 aylık bir süre tanındı.