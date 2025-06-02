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Kamyon ile damper arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

Kamyon ile damper arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

18:582/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kamyonun bakımını yaptığı sırada damper ile kamyon arasına sıkışan 52 yaşındaki şoför hayatını kaybetti.
Kamyonun bakımını yaptığı sırada damper ile kamyon arasına sıkışan 52 yaşındaki şoför hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun bakımını yaptığı sırada 52 yaşındaki Cevdet Çakmakoğlu, damper ile kamyonun arasında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolü sırasında Çakmakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun bakımını yapmak isteyen şoför, kamyon ile damper arasında sıkışarak can verdi.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bulunan bir madencilik firmasının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firmada şoför olarak çalışan Cevdet Çakmakoğlu (52), kullandığı kamyonun bakımını yaptığı sırada damper ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Çakmakoğlu'nun sıkıştığını fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden 52 yaşındaki şoför Cevdet Çakmakoğlu

Olay yerinde inceleme yapıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakoğlu'nun cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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