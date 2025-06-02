Kamyon ile damper arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bulunan bir madencilik firmasının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firmada şoför olarak çalışan Cevdet Çakmakoğlu (52), kullandığı kamyonun bakımını yaptığı sırada damper ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Çakmakoğlu'nun sıkıştığını fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.