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BİTLİS

Kanadalı mühendis Müslüman oldu: Çok mutluyum Elhamdülillah

Kanadalı yazılım mühendisi 58 yaşındaki Paul Philippe, bir ziyaret vesilesiyle geldiği Bitlis’in Tatvan ilçesinde İslamiyetle tanıştı ve çok etkilendi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Paul Philippe ismini de Cemal Salih olarak değiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Kanadalı mühendis Müslüman oldu: Çok mutluyum Elhamdülillah
Philippe yani yeni ismiyle Cemal Salih, “Ben çok mutluyum, ben Müslüman oldum elhamdülillah" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Paul Philippe, Afganistan’da aynı dönemde çalıştığı iş adamı Cengiz Aslan sayesinde tanıştığı İslamiyet’ten etkilenerek Müslüman oldu. Aslan ile birlikte Tatvan’a gelen Paul Philippe, burada şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.


Kelime-i Şehadet getirmek istediğini söyleyen Paul Philippe’e Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül eşlik ederek, Kelime-i Şehadet getirmesine yardımcı oldu. Aygül’ün yardımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Paul Philippe, bu sevincini dostlarına sarılarak paylaştı.

ARAŞTIRDIM, OKUDUM VE BENİMSEDİM

Müslüman olduktan sonra Cemal Salih adını alan Paul Philippe, tercihinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Ben daha önce dindar bir Protestan Hristiyandım. İslam dinini Müslüman arkadaşlarım ve beraber aynı yerde çalıştığım insanlar sayesinde tanıdım. Sonra kendi özgür irademle araştırdım ve bu sonuca vardım. Ben çok mutluyum, ben Müslüman oldum elhamdülillah. Bugün burada sizinle olmaktan çok büyük gurur duyuyorum” dedi.

“Hristiyanlık teolojisine hakim biri”

Paul Philippe ile Afganistan’da tanıştığını ve Phlippe’in Hristiyanlık teolojisine hakim olduğunu söyleyen iş adamı Cengiz Aslan, 4 yıldan beridir de dini anlamda sorgulama içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Aslan, “Kendisiyle Afganistan’da tanıştık. Uzun süredir dini anlamda sorgulamaları vardı. Kendisini Türkiye’ye davet ettim. Geldiğinde 15 gün kadar sohbet etme, konuşma imkanı bulduk. En büyük sorgulamaları teslis inancı ve Hazreti İsa’nın ‘Allah’ın oğlu’ olarak nitelendirilmesiydi. Paul, İncil’in birçok varyasyonunu okumuş, Hristiyanlık teolojisine hakim biriydi. Bu konularla ilgili bilinen yanlışlıklar, konuşmalarımız ve karşılıklı tartışmalarımızla giderildi. Bunun sonucunda mutmain olarak Allah’a teslim oldu. İsmini de Cemal Salih olarak değiştirdiğini söyledi. Allah hidayetini kabul etsin inşallah, Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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