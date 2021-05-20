Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert tepki gösterdi. Erdoğan “Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır” dedi. Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konuları değerlendirdi, soruları yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
SENİN HADDİNE DEĞİL
- Şu anda muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir. O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileriye gidecek değilim. Benim biliyorsunuz bir de İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. İsrail’in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı özellikle bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir ne de kimse sana bu fırsatı vermez.
NETANYAHU HİÇBİR ZAMAN DOSTUMUZ OLMAYACAK
Bugüne kadar Filistin’e Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmış olduğu destekler AK Parti iktidarı dönemindedir. Hanımefendi önce bunu bir öğren. Ne yapmışız bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar yaptık, insani yardımları yaptık. Bunun dışında birçok desteklerimizi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bunu bilmesini isterim ama bilmez. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne derlerse desinler Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bu zamana kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.
Kandil’i çökerteceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü açıkladığı PKK’nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin’e düzenlenen operasyonun benzerlerinin yapılacağını kaydetti. Erdoğan, “Gara Operasyonu’nda emri veren Sofi Nurettin denilen katili öldürdük, işini bitirdik. Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi’ler öldürdük. Bunlar devam edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandil’i de çökertmemiz lazım” dedi.
FETÖ’nün önemli bir ismini yakaladık
Erdoğan, FETÖ ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu: Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şu anda elimizde. Nurettin Sofi olayı bir kenara geçsin, FETÖ’den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onunda açıklamasını yapacağız.
Petrol ve doğal gaz haberlerine hazır olun
- Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna da değinen Erdoğan, “Biz sondaj gemilerini aldık, sismik araştırma gemilerini aldık. Şu anda 5 tane gemimiz var, kimseye muhtaç değiliz. Bizden önce Türkiye’nin böyle bir imkanı yoktu. Bunların maliyetleri çok büyük. Biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki, bu gemileri ülkemize kazandırdık. Yakında inşallah petrol, doğal gaz haberini alırsanız şaşmayın. Bunları aldığımız andan itibaren dünyanın Türkiye’ye bakışı çok daha farklı olacak” dedi. Erdoğan, KKTC’de Türk SİHA ve İHA’larının konuşlanacağı bir hava üssü için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.