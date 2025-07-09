Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

16:299/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.



#Deniz
#Kandıra
#Kocaeli
#olumsuz hava ve deniz şartları
#plaj
#yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi