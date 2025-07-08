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Engelli kızını boğulmaktan kurtaran baba defnedildi

Engelli kızını boğulmaktan kurtaran baba defnedildi

15:458/07/2025, Salı
IHA
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Murat Akın
Murat Akın

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde engelli kızını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Murat Akın, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Cebeci Çamlık Mahallesi'ndeki Uzunkum Plajı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Murat Akın, engelli kızı Rana'yı kucağına alarak denize girdi. Bu sırada oluşan dalgalar nedeniyle baba ve kızı suyun içinde çırpınmaya başladı. Murat Akın, kızını suyun üzerinde tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla baba ve kızı denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Murat Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Akın'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesine getirildi. Cenaze, Güzeldere köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.



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