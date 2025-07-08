Engelli kızını boğulmaktan kurtaran baba defnedildi

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Murat Akın, engelli kızı Rana'yı kucağına alarak denize girdi. Bu sırada oluşan dalgalar nedeniyle baba ve kızı suyun içinde çırpınmaya başladı. Murat Akın, kızını suyun üzerinde tutmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla baba ve kızı denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Murat Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.