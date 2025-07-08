Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi hayatını kaybetti

23:368/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yaparken ayağının kayması sonucunda 5 metre yükseklikten düşen 44 yaşındaki Turan Başaran hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan Turan Başaran (44), ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.



#BOĞULMA
#Reşadiye
#Tokat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri