Gazeteci Nihat Genç, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşüp geçtiğimiz gün vefat etti. Yazar Sunay Akın, yakın arkadaşı Genç için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gazeteci Cengiz Er, Akın'ın hastalık sürecinde Genç'e ilgisiz kaldığını belirtip, arayıp 'geçmiş olsun' dahi demediğini belirtti. Genç'in bu konuda sitemli şekilde dünyadan göçtüğünü belirten Er, "Ekrem (İmamoğlu) başkanları için Nihat Genç’i satan bu adamı dünkü cenazede ne camide ne de mezarlıkta gördük. Ama Sunay Akın hiç yüzü kızarmadan bu paylaşımı yapabildi." dedi.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci-yazar Nihat Genç, 69 yaşında Ankara Gazi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 4. evre akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören Genç’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Genç, Ankara'da bulunan Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Sunay Akın'ın Nihat Genç paylaşımı tepki çekti
Yazar Sunay Akın, Genç için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Hiç yüzü kızarmadan bu paylaşımı yapabildi"
Er, Akın'ın hastalık sürecinde Genç'e ilgisiz kaldığını belirtip, bir telefon açıp 'geçmiş olsun' dahi demediğini belirtti.
Er, Genç ile aynı köyde doğan ve bir süre önce sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın da Akın ile aynı tavırda olduğunu belirtti.
"Çakma solcu, Atatürk tüccarı..."
"İkiyüzlülük, vefasızlık, en zor zamanında dostunu satmak nasıl bir şeydir diye merak ederseniz bu Sunay Akın denen çakma solcuya, Atatürk tüccarına bakın.
Volkan Konak ve Nihat Genç ile Maçka’da aynı köyde doğdular.
Nihat Genç kanser illetine yakalandığında ve aylarca hastane odalarında, evinde ölümle pençeleştiğinde kendisine bir geçmiş olsun telefonu bile açmadılar.
Neden biliyor musunuz?
Nihat Abi ve Veryansın Tv Ekrem İmamoğlu’nu sert eleştiren yayınlar yapıyordu.
Herkes bu çeyrek porsiyon pop aydının gerçek yüzünü bilsin istedim vesselam."