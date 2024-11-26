Kar fırtınası iki can aldı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu esir aldı. Özellik kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde hayat adeta durdu. Mersin ve Malatya’da 2 çoban hayatını kaybetti. Tipiye dönen kar yağışına yolda ve yaylada yakalanan vatandaşlar ekiplerce kurtarılırken Ordu'da ava çıkan 4 kişiye ise 2 gün sonra ulaşıldı.
Fırtınaya dönüşen kar yağışı, yurdun bazı bölgelerini esir aldı. Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki çobanın cesedine ulaşıldı. Önceki gece saatlerinde amcası Halil İbrahim Yaprak ile Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yakalandıkları tipi sonrası kaybolan Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yine Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çoban kurtarıldı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi. Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi. Ekipler, yaklaşık 11 saat sonra mağaraya ulaşabildi. Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtarılan 5 çobandan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vali Seddar Yavuz, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatarak "Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" dedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ramazan Değirmenci'nin perşembe günü toprağa verileceği belirtildi. Valilik, yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 kişi misafirhanelere yerleştirildiğini duyurdu.
Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı. Cumartesi günü araçla ava çıkan Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine gitti. Dün akşam saatlerinde ancak ulaşılabilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı. Bolu'da da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı. Grubun İstanbul'dan Göynük Yaylası'na kamp için geldiği öğrenildi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı. Öte yandan birçok ilde eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Çocuklar, karın tadını buz tutan yollarda kayarak çıkardı.