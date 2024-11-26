Kar fırtınası iki can aldı

Kuvvetli kar yağışı nedeni ile pek çok şehirde okullar bugün tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre bazı kentlerde il genelinde, bazı bölgelerde ise ilçe bazında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Samsun, Bolu, Ordu, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat, Kastamonu, Bayburt ve Bingöl'de il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Adana'da 4, Konya'da 12, Trabzon'da 2, Malatya'ta 10, Artvin'nde 1 ilçede okulların tatil edildiği ilan edildi. Tokat ve Karabük'te ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.