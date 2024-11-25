Valilikler peş peşe duyurdu: Birçok ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımın yanında eğitimde de aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü birçok ilde Valilik kararıyla il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Buna göre Aksaray, Kırşehir, Erzurum, Malatya, Yozgat, Ordu, Kayseri, Nevşehir, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Karaman ve Niğde'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Öte yandan Valiliklerden ve Kaymakamlıklardan peş peşe yapılan açıklamalarda kamu kurumlarında görevli hamile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

-Aksaray

Aksaray'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tipi ve buzlanma riskine karşı eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Soğuk hava nedeniyle gece Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın için de okulların tatil edildiği açıklandı.

-Kırşehir

Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

-Erzurum

Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

-Malatya

Malatya'da yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 10 ilçede eğitim- öğretime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün ve yaygın resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği; Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

-Yozgat

Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle tedbirler alınırken aynı zamanda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

-Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım Salı günü, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde bulunan okulların tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilik açıklamasında Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullar ile Ünye ilçesinin Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda da aynı (salı) gün eğitime bir günlük ara verileceği duyuruldu.

-Kayseri

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

-Nevşehir

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

-Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmişti. Tufanbeyli Kaymakamlığı eğitim-öğretime verilen aranın uzadığını açıklayarak, "Tufanbeyli İlçesi genelinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşın 26.11.2024 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün süre ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

-Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00'dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

-Bayburt

Bayburt'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

-Sivas

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

-Karaman

Pazar gecesi başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karaman’da eğitim ve öğretime bugün bir gün süre ile ara verilmişti. Şehirde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği açıklandı.

-Niğde

Niğde Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

-Trabzon

Trabzon'un iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araklı ilçemizde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka ilçemizde Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26.11.2024 salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" denildi.



