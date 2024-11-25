Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.