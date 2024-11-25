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Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli kar yağışı uyarısı

15:4225/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
AA
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Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 santimetre yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen yağışlardan kaynaklanacak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İç Anadolu
#Orta Karadeniz

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