Her yer beyaza büründü: Bu daha başlangıç

Türkiye özlediği ‘beyaz örtü’ye kavuştu. Hava sıcaklığının ani düşmesiyle ülkenin dört bir yanında kar yağışları başladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağdı. Ankara’da Atakule, Botanik Parkı, Seğmenler ve Kuğulu Park gibi şehrin sembolik noktaları beyaza büründü. Soğuk havaya rağmen sabahın ilk saatlerinde dışarı çıkan başkentliler, fotoğraf çekti, karın tadını çıkardı.





KAR ÖRTÜSÜ

Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı. Bozdağ mevkiinde ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. İstanbul’da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.





Ankara

ÜÇ GÜN YAĞIŞLI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki üç gün yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Karadeniz’in kıyı kesimleri hariç, birçok bölgede yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.





BU KIŞ YAĞIŞA DOYACAĞIZ

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Köse, bu yıl kışın mevsim normalleri civarında seyredeceğini ve Türkiye’nin yağışa doyacağını tahmin ettiklerini söyledi. Yağışların kıymetli olduğunu belirten Köse, “Hem hastalıklar kırılıyor hem barajlar besleniyor. Türkiye şu anda kar festivali yaşıyor” dedi. Kar yağışının erken geldiği yorumlarının olduğunu söyleyen Köse, yağışların vaktinde geldiğini belirtti.





MEVSİM NORMALLERİNİ YAŞAYACAĞIZ

Yaklaşık bir buçuk ay önceki tahminlerine göre bu yıl kış mevsiminin mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngördüklerini belirten Köse, “Ülke genelinde biz bu sene kışı, normal koşullar altında yaşayacağız” diye konuştu. Köse İstanbul için beklenen kar yağışı için, “İstanbul'da kar yağması için sıcaklığın daha da düşmesi gerekiyor. İstanbul ve İzmir’e muhtemelen Ocak ortasında yağacak” diye konuştu.





Antalya

Hortum seraları vurdu

Antalya'da meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seraları yıktı geçti. İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı.





Fırtına can aldı

Mersin Gülnar’da şiddetli rüzgar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı prefabrik tesisinin çatılarını uçurdu. Feci olayda üzerine çatı düşen A.Ç. (24) hayatını kaybederken, rüzgârın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44) ağır yaralandı.





Nevşehir

AFAD’DAN PEŞ PEŞE UYARI

İstanbul ve birçok kentte etkili olan sağanak yağış ve lodos sonrası AFAD, yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, bugün 16 şehre ‘sarı’, 13 şehre ‘turuncu’ kodlu yağış uyarısı verildiği belirtildi.





Eğitime 1 gün ara

Olumsuz hava kosulları nedeniyle Düzce, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Karaman, Kastamonu, Erzurum, Tunceli, Malatya, Çankırı, K.Maraş, Tokat, Erzincan, Aksaray, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Bolu ve Niğde'de il genelinde eğitime

1 gün (bugün) ara verildi. Adana, Rize, Samsun, Konya, Sinop, Giresun ve Ordu'da ise bazı ilçelerde okullar 1 gün (bugün) tatil edildi.





Bolu

Ulaşıma kar engeli

Bolu’da 2 gündür aralıklarla devam eden yağış, kent merkezinde günlük yaşamı ve bölgeden geçen Anadolu Otoyolu ile D-100 Kara Yolu'ndaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı şehirde ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.





YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Konya'da mevsimin ilk kar yağışının tipiye dönüşmesiyle birlikte Konya’yı, Ankara, Adana, Antalya, Aksaray’a bağlayan kara yolları trafiğe kapatıldı. Yolcu otobüslerinin de terminalden çıkışına izin verilmedi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.





SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekti.





30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı geçişi 2 saat boyunca ulaşıma kapandı.















