Kar yağışı sürecek

İstanbul’da önceki gün başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlıkları bazı bölgelerde 40 santimetreyi buldu. Pazartesi gününe kadar kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışa karşı yetkililer, ‘Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. Trafik yoğunluğu saat 08.00’de yüzde 31, öğle saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.

KAYGAN YOLLAR KAZA GETİRDİ

Gün boyu süren yağış nedeniyle Anadolu yakasının Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili olan tipi sonucu TEM otoyolu ve diğer ana arterler zaman zaman kar tuttu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı’nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü. Yağış, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu’nda yağışın da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Haramidere’de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy’de de karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle dün sabah İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe gecesi şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların kontrollü geçişlerine izin verilmeye başlandı. İDO tüm seferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

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UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 seferi iptal edildi.

Ali Yerlikaya

Memura izin, motosiklete yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu söyleyerek yoğun kar yağışına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların bugün de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kamu kurumlarındaki hamile, malûl ve engelli çalışanların bugün de izinli olacağını bildiren Yerlikaya, “Motosiklet ve scooterların kullanımı 2. bir karara kadar yasaklandı” dedi. Yerlikaya, dün 04.00’ten itibaren İstanbul’a girişine izin verilmeyen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi. Ayrıca, hakim ve savcıların da bugün izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Edirne

Türkiye’ye beyaz örtü

Meteoroloji, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya’da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı olacağını bildirdi. AFAD, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 38 ili tedbirli olmaları için uyardı. Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Ankara da dün beyaza büründü.

Sakarya

Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ankara’da da kar yağışı etkili oldu. Öte yandan Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı. Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı’da gece saatlerinde etkisini artırdı.

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