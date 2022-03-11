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İSTANBUL

Kar yağışı sürecek

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar toplu taşımayı tercih edince trafikte aksama yaşanmadı. Poyraz nedeniyle kara, deniz ve hava yolu ulaşımında aksamalar oldu. Kar yağışının bugün ve hafta sonu süreceği açıklandı. AFAD, kötü hava şartlarına ilişkin 38 ili kapsayan uyarı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar yağışı sürecek
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul’da önceki gün başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlıkları bazı bölgelerde 40 santimetreyi buldu. Pazartesi gününe kadar kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışa karşı yetkililer, ‘Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. Trafik yoğunluğu saat 08.00’de yüzde 31, öğle saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.

KAYGAN YOLLAR KAZA GETİRDİ

  • Gün boyu süren yağış nedeniyle Anadolu yakasının Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili olan tipi sonucu TEM otoyolu ve diğer ana arterler zaman zaman kar tuttu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı’nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü. Yağış, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu’nda yağışın da etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Haramidere’de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy’de de karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle dün sabah İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe gecesi şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların kontrollü geçişlerine izin verilmeye başlandı. İDO tüm seferlerini iptal ederken, şehir hatlarında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

  • Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 seferi iptal edildi.

Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

Memura izin, motosiklete yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu söyleyerek yoğun kar yağışına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların bugün de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kamu kurumlarındaki hamile, malûl ve engelli çalışanların bugün de izinli olacağını bildiren Yerlikaya, “Motosiklet ve scooterların kullanımı 2. bir karara kadar yasaklandı” dedi. Yerlikaya, dün 04.00’ten itibaren İstanbul’a girişine izin verilmeyen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi. Ayrıca, hakim ve savcıların da bugün izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Edirne
Edirne

Türkiye’ye beyaz örtü

  • Meteoroloji, Antalya’nın doğusu ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya’da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı olacağını bildirdi. AFAD, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 38 ili tedbirli olmaları için uyardı. Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Ankara da dün beyaza büründü.

Sakarya
Sakarya

Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ankara’da da kar yağışı etkili oldu. Öte yandan Antalya-Konya kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı. Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı’da gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor
FOTOĞRAF 14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, son analizlere göre, ülke genelinin gelecek hafta ortasına kadar soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.<br>
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Yurt genelindeki yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp cuma gününden itibaren kar şeklinde devam etmesini beklediklerini ifade eden Yağan, bu analizlere ilişkin tahmin ve uyarıların bir kısmını kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.<br>
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Yağan, \"İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili cuma günü 23.59'a kadar geçerli olan meteorolojik uyarı yayımladık. Bu doğrultuda Valiliğimiz okulları da tatil etti. İstanbul'un özellikle Karadeniz kıyısına bakan ilçelerinde kar yağışlarının kuvvetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun olacağını düşünüyoruz.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi, Yalova çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Bolu'ya kadar uzanan kesimde de yarın ve cuma günü kuvvetli kar yağışı beklediklerini kaydeden Yağan, bu yağışlı sistemin, cuma günüyle birlikte Bolu, Batı Karadeniz'in kuzeyi ve Ankara'yı da kapsayacak şekilde etkili olacağını tahmin ettiklerini belirtti.<br>
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\"Sıcaklıklar 6-10 derecenin altında seyrediyor\"<br><br>Yağan, meteoroloji bölge müdürlüklerinin, ulaşımda aksamalarla ilgili yerel uyarılarını valilik ve karayolları müdürlüklerine ilettiğini, kar yağışının özellikle Bolu'da karayolu ulaşımında sorunlara neden olacağını değerlendirdiklerini bildirdi.
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Ankara'ya ilişkin analizlere değinen Yağan, \"Ankara'da perşembe ve cuma günlerinin kar yağışlı olacağını tahmin ediyoruz. Mart ayında sıcaklıklar 6-10 derecenin altında seyrediyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar olan periyotta Ankara'da sıcaklığın en fazla 3 dereceye, İstanbul'da ise 4-5 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyoruz.\" diye konuştu.<br>
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Yağan, vatandaşların kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olması, gerekmedikçe araçlarıyla yola çıkmamaları, yola çıkmaları gerekiyorsa mutlaka kar lastiği, takoz ve çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.
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Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde dışarıda uzun süre kalınmaması ve çığ tehlikesine karşı dikkat olunması tavsiyesinde bulunan Yağan, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi ve mobil uygulamasından yapılan tahmin ve uyarıları takip etmelerini istedi.<br>
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Yağan, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise herhangi bir yağış beklenmediğini, bulutlu hava koşullarının etkili olacağını söyledi.
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\"İstanbul'daki kar yağışı, poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olacak\"<br><br>İstanbul'da 3 gün boyunca kuvvetli poyraz fırtınasının olmasını beklediklerini kaydeden Yağan, \"İstanbul'daki kar yağışının poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olacağını tahmin ediyoruz.\" dedi.
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İstanbul'da bugün etkisini gösteren kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağan, \"İstanbul'da bugün için uyarılık bir durum yok. Hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarını görüyoruz. Hafif örtü yapan yerler mevcut, özellikle yüksek semtlerde. İstanbul'da asıl kar yağışını bu geceden sonra, yarın saat 06.00-07.00'den itibaren almaya başlayacağız.\" ifadelerini kullandı.
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\"1987'deki kar yağışlı sisteme benzemiyor\"<br><br>İstanbul'da 1987'nin mart ayında 2 hafta süren kar yağışı benzerinin bu süreçte yaşanacağına ilişkin iddialar hakkında konuşan Yağan, şunları kaydetti:
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\"Herhangi bir meteorolojik hadiseyi başka bir hadiseyle kıyaslamak, benzer mi değil mi demek bilimsel ve teknik anlamda doğru olmayan bir karşılaştırma. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak her sistemin kendine ait özelliklerini tetkik ederek gerekli tahmin ve uyarı çalışmalarını yapıyoruz. Bu sistem, 1987 yılında yaşadığımız soğuk ve uzun süren kar yağışlı koşullardaki sisteme bu bakımdan benzemiyor.\"<br>
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Yağan, İstanbul'daki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, salı ve çarşamba günleri ise özellikle Anadolu Yakası'nda hafifleyerek etkili olacağını bildirdi.<br>
Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor
Ülke genelinde bugün ve yarın, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren etkisini kar şeklinde sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı
OYNAT 00:59
İstanbul'da kar yağışı
İstanbl'da beklenen kar yağışı başladı. Arnavutköy'de etkili yağış görüldü.
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