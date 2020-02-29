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POLİTİKA

Kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle İletişim Başkanlığında bir araya geldi.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırının, “elim” ve “kahreden” bir hadise olduğunu belirten Altun, “Devlet olarak milletimize karşı sorumluluğumuz çerçevesinde metanetli davranarak ve beka mücadelemizi sürdürme adına atmamız gereken adımları atmaya devam ederek, burada verdiğimiz haklı mücadeleyi sürdürecek ve kararlılığımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

Altun, “Dün itibarıyla yaşanan elim saldırı sonrası Suriye’deki gelişmelerden birinci derecede Esed rejimi sorumludur. Rusya Federasyonu, gerek rejimle ilişkileri, gerek Astana Süreci’nin tarafı olması, gerekse Soçi Mutabakatı’nın 3. maddesi gereğince rejim saldırılarını durdurma sorumluluğunu yerine getirmedi. Rusya’dan beklentimiz, ikili ilişkilerimiz, gerek sahadaki varlığı gerek Astana Süreci’nin parçası olması gerekse Soçi Mutabakatı’nın ilgili maddesi uyarınca rejim saldırılarını durdurması, saldırılarına engel olmasıdır” ifadesine yer verdi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE ŞART

  • Türkiye’nin dünden beri rejim hedeflerine yönelik ciddi saldırı gerçekleştirdiğini, rejim hedeflerinin Türkiye açısından meşru hedef konumunda bulunduğunu belirten Altun, krizi sonlandırmak için uluslararası toplumun el birliğiyle hareket ederek sivilleri korumak için müdahalesinin şart olduğunu söyledi. Altun, “Uçuşa yasak bölge uygulanması son derece hayati bir unsurdur. Gerek Rusya gerek İran’a sürecin garantörleri olarak sorumluluklarını hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz” dedi.

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