Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Karavancıların tercihi belli oldu Ormanya
KOCAELİ TÜRKİYE

Karavancıların tercihi belli oldu: Ormanya

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

Haber Merkezi DHA
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti.

Koronavirüsten korunmak için karavana sığındılar
KORONAVİRÜS
Koronavirüsten korunmak için karavana sığındılar

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.

Salgın sonrası karavan satışları patladı: Sosyal izolasyon için doğaya kaçıyorlar
KORONAVİRÜS
Salgın sonrası karavan satışları patladı: Sosyal izolasyon için doğaya kaçıyorlar

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

'ÇOK İYİ GELİYOR, KAFAMIZI DİNLİYORUZ'

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayhan Kurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İki günlük bir fırsat buldum. Hemen İstanbul'a en yakın karavan alanlarından birine yöneldim. Buranın hayvanat bahçesi de var. Çocuklar için de güzel oldu. Gayet keyifli burası, dinleniyoruz. Virüs nedeniyle artık ben tatil köyü yerine kendi karavanım ile orman içinde daha steril bir ortamı tercih ediyorum. Çocuklarıma da iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Kafamızı dinliyoruz."

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Eşi ile birlikte Manisa'dan yola çıkarak, birçok ili gezdikten sonra Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Vedat Şen, şöyle konuştu:

  • "Burada olmaktan oldukça mutluyuz. Kocaeli Belediyesi'nin karavancılara tahsis ettiği bu alan müthiş güzel, keyifli. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Keşke her belediyeye örnek olsa da, her belediye bunu yapsa. İnsanlardan uzaklaşıp burada yeşilin, doğanın içinde keyifli bir hayat sürüyoruz. Doğada olmak her zaman insanın elektriğini alan, rahatlatan, stresini alan bir unsur. Yeşilin altında, yanında olmak, sessizlik, şu kuş cıvıltıları hiçbir şeye değişilmez. Herkese tavsiye ediyorum."

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.

Karavancıların tercihi belli oldu: Ormanya
FOTOĞRAF 15
Title
Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu.
Title
Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti.
Title
Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor.
Title
Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.
Title
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayhan Kurt, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
İki günlük bir fırsat buldum. Hemen İstanbul'a en yakın karavan alanlarından birine yöneldim. Buranın hayvanat bahçesi de var. Çocuklar için de güzel oldu. Gayet keyifli burası, dinleniyoruz. Virüs nedeniyle artık ben tatil köyü yerine kendi karavanım ile orman içinde daha steril bir ortamı tercih ediyorum. Çocuklarıma da iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Kafamızı dinliyoruz.
Title
Eşi ile birlikte Manisa'dan yola çıkarak, birçok ili gezdikten sonra Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Vedat Şen, şöyle konuştu:
Title
Burada olmaktan oldukça mutluyuz. Kocaeli Belediyesi'nin karavancılara tahsis ettiği bu alan müthiş güzel, keyifli. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Keşke her belediyeye örnek olsa da, her belediye bunu yapsa. İnsanlardan uzaklaşıp burada yeşilin, doğanın içinde keyifli bir hayat sürüyoruz. Doğada olmak her zaman insanın elektriğini alan, rahatlatan, stresini alan bir unsur. Yeşilin altında, yanında olmak, sessizlik, şu kuş cıvıltıları hiçbir şeye değişilmez. Herkese tavsiye ediyorum.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Karavancıların tercihi belli oldu: Ormanya
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.
Abone Ol Google News
Son portre

Son portre

Osmanlı sultanın günümüze ulaşan üç orijinal tablosundan biri.
Bilim insanları göreve

Bilim insanları göreve

​Litre litre içtikleri su çakıl taşını bile eritiyor.
800 bin sürücüiçin ceza kapıda!

800 bin sürücü
için ceza kapıda!

Zorunlu rapor için tanınan süre doluyor.

Türk müteahhitler Libya için hazır

Türk müteahhitler Libya için hazır

Trablus'un yeniden inşası için dev projeler masada.

​Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi.
Teknoloji çalışmadı

Teknoloji çalışmadı

​Premier Lig'de ortalığı karıştıran pozisyon.

​Online alışverişte vatandaşı çıldırtan iade süreci.

Uyarılara rağmen ​Caddebostan Sahili doldu taştı.

​Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor.

Yeni Şafak İstanbul'un en kalabalık ilçelerini gezdi.
Korona market

Korona market

​Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı.
Keşmir'in acısını<br>dünya duyacak

Keşmir'in acısını
dünya duyacak

​Babuşçu projenin detaylarını TVNET ekranlarında anlattı.
Senaryo<br>demek suç

Senaryo
demek suç

​Yargıtay'dan önemli 15 Temmuz kararı.
Daire<br>başkanı olmuş

Daire
başkanı olmuş

​Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor.
Yargıda<br>e-duruşma dönemi

Yargıda
e-duruşma dönemi

​Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.