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Karayolları'ndan otoyol geçiş ücretleri kararı: Yeniden değerleme oranına göre yapılacak

Karayolları'ndan otoyol geçiş ücretleri kararı: Yeniden değerleme oranına göre yapılacak

09:335/06/2025, Perşembe
AA
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Karayolları'ndan otoyol geçiş ücretleri kararı
Karayolları'ndan otoyol geçiş ücretleri kararı

Kara yollarının geçiş ücretlerinde, her takvim yılı başında, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, kara yollarının geçiş ücretinde, her takvim yılı başında, o yıl için bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Geçiş ücretlerindeki artış neticesinde çıkan küsurat, en yakın 1 Türk lirası ve katlarına yuvarlanacak.

Daha önce bu ücret, her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi değerleriyle artış yapılarak belirleniyordu.


Yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.




#Kara yolları geçiş ücreti
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete
#yeniden değerleme oranı
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